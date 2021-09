Hilflos schaue ich aufs Meer

Stephanie Tiepelmann-Halm liest die Nachrichten und findet anfangs kaum Worte.

Ich sitze am Strand und schaue aufs Meer. Da meldet sich meine Nachrichtenapp auf dem Handy: Die Taliban haben Kabul erobert. Ich lese etwas über die Rettung der Ortskräfte, eingerichtete Luftbrücken, Politiker und Politikerinnen (auch in Nordhausen) wollen kein zweites 2015 und keine neuen Fluchtrouten schaffen. Ich schaue aufs Meer.

Ich fühle mich hilflos und finde keine Worte, werde wütend. Ich lese meine E-Mails. Eine Botschaft aus Degamba, Äthiopien: weiterhin Krieg und Elend. Weiterhin Frauen, Männer, Kinder auf der Flucht. Ich schaue aufs Meer.

Warum fühle ich mich so betroffen? Warum machen mich Aussagen von Verantwortlichen so wütend? Ich hole tief Luft und schaue weiterhin aufs Meer.

Seit 30 Jahren arbeiten Menschen in meinem Verein an der Vision, interkulturelles Leben in Nordhausen zu stärken. Begegnungen zu schaffen. Da es das Einzige ist, um Menschen Menschen sein zu lassen. Um klarzumachen, dass wir – egal aus welcher Kultur, mit welcher Religion – Menschen sind. Doch dies wird bei all den Diskussionen vergessen. Warum dann noch unterstützen?

Damit wir von unserem Privileg, in einem sicheren Land geboren worden zu sein, etwas abgeben können. Damit es keine Bewertungen von Menschen mehr gibt. Damit wir mit Empathie und Menschlichkeit etwas zurückgeben können. Damit hier in Nordhausen Menschen leben können, die nicht vergessen werden und eine Stimme bekommen. Die auch wieder Lachen dürfen, weil sie sich sicher fühlen. Dafür!

Stephanie Tiepelmann-Halm ist die Vorsitzende des Nordhäuser Vereins „schrankenlos“.