Hilfsaktion in Nordhausen: Pakete sind in Rumänien angekommen

Nordhausen. Diakonie hat rechtzeitig vor Weihnachten Hilfsbedürftigen in Mediasch eine Südharzer Freude bereiten können. Dank gilt allen Spendern im Kreis Nordhausen.

Auch dieses Jahr sammelte der Diakonische Förderverein in Nordhausen Weihnachtspäckchen und Hilfsgüter für Projekte in Rumänien. Der Transport machte sich auf den Weg nach Mediasch. „Im Gepäck waren zahlreiche Päckchen und Pakete, die wieder mit Hingabe gepackt und mit vielen hilfreichen Dingen gefüllt waren“, berichtet Michael Görk, Geschäftsführer der Diakonie in Nordhausen. Er ist allen Unterstützern und Kooperationspartnern dankbar, die sich erneut so engagiert eingebracht haben.

Eine besondere Freude war ihm das Abholen der Päckchen von der Evangelischen Grundschule in Nordhausen. „Besonders, weil sich über die Jahre ein gegenseitiges Wahrnehmen entwickelt hat und inzwischen eine tolle Freundschaft daraus gewachsen ist.“ Aber auch jede Begegnung und Nachfrage von Spendern zum Projekt seien „bereichernd und eine tolle Rückmeldung für uns Ausführende“.

Der Diakonieverein in Mediasch kümmert sich um alte Menschen und Familien, die der deutschen evangelischen Gemeinde angehören und hilfsbedürftig sind.

Görks Dank gilt den Fahrern, die sich wieder ganz selbstverständlich auf den weiten Weg gemacht haben und mit vielen Eindrücken wohlbehalten zurückgekehrt sind.