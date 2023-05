Historische Tram kommt zum Nordhäuser Bahnhofsfest zum Einsatz

Nordhausen. Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe holen zum Bahnhofsfest den Triebwagen 23 aus dem Depot. Wann und wo genau die Tram fährt.

Da die Mobilität zum bevorstehenden Bahnhofsfest vom 5. bis 7. Mai im Mittelpunkt kooperieren die Verkehrsbetriebe Nordhausen mit dem Straßenbahnfreunde Nordhausen. „Geplant ist, dass der historische Triebwagen 23, auch die Grüne genannt, zusätzlich zum Linienverkehr für Verstärkerfahrten eingesetzt wird“, so Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Nordhäuser Verkehrsbetriebe. Der historische Triebwagen kommt am 5. Mai von 17 Uhr bis 19 Uhr und am 6. sowie 7. Mai jeweils von 11 Uhr bis 16 Uhr zum Einsatz. Am Informationsstand der Verkehrsbetriebe auf dem Bahnhofsfest wartet zudem ein Glücksrad, bei dem jeder Dreh gewinnt, auf die Besucher.