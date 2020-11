Historischer Pfusch am Bau wird teuer bei Sanierung an Bleicherodes Gymnasium

Historischer Pfusch am Bau kommt dem Landkreis Nordhausen nun mit Jahrzehnten Verspätung teuer zu stehen. Auf diese neue Entwicklung bei der Sanierung des Bleicheröder Schiller-Gymnasiums musste diese Woche Uwe Seifarth, Leiter der Vergabestelle im Landratsamt, die Mitglieder des Kreisausschusses hinweisen. Seifarth zufolge wurden in der Schule zuletzt rund 1500 Quadratmeter Decken aufgebrochen, um diese zu ertüchtigen. Was die Baufirma dabei entdeckte, sorgt nun für rund 332.000 Euro Mehrkosten.

Denn Teile der Decken seien in desolatem Zustand, erklärte der Vergabechef. Die ältesten Decken aus den 30er-Jahren seien noch im besten Zustand. Doch bei den Decken aus den Schulanbauten der 50er und 70er werde die Statik immer schlechter, so dass sie heutigen Standards in Tragfähigkeit und Brandschutz nicht mehr entsprechen würden. „Wir sind verpflichtet, diese alte Decken durch Stahlbetondecken auszutauschen“, erklärte Seifarth und fügte hinzu, dass auch in den Kellern bauliche Wehwehchen festgestellt wurden. Hier hapere es an der Fundamenttiefe und -tragfähigkeit.

Für den Segen aus dem Ausschuss warb auch noch einmal Landrat Matthias Jendricke (SPD): Einzige Alternative zu den erhöhten Baukosten sei nur ein noch teurerer Abriss samt Neubau. „Und schließlich wollen wir eine Qualität abliefern, die dem Gymnasium gerecht wird.“ Die Kommunalpolitiker folgten der Argumentation und gaben grünes Licht für den finanziellen Nachtrag, mit dem nun die Firma Wiegand Bau und Sanierung aus Großwechsungen den Rohbau weiterführen soll.

Doch Kreischef Jendricke hatte auch gute Nachrichten in petto. Demnach habe das Land Thüringen signalisiert, seine bereits zugesicherten 7,3 Millionen Euro Bedarfszuweisungen an den Landkreis um weitere 2,4 Millionen Euro aufzustocken. Das sei überraschend und erfreulich zugleich, so Jendricke. „Das hält unseren Schulden-Abbaupfad aus der Haushaltssicherung aufrecht“, freute er sich.