Historischer Roman: Nordhausen zwischen den Königen

Nordhausen. Ein altes Buch in moderner Auflage erzählt die Geschichte eines Raubritters, der im 12. Jahrhundert nach Nordhausen kam.

Es gibt einen historischen Roman über Nordhausen: „Zwischen den Königen“ von Gustav Schüren. Dieser ist jetzt von Vincent Eisfeld in moderner Auflage neu veröffentlicht worden.

Die Auseinandersetzung zwischen Kaiser Friedrich I. Barbarossa und dem Welfenherzog Heinrich dem Löwen gehört zu den zentralen Ereignissen des Hochmittelalters. Auch für Nordhausen hatte der Konflikt folgenschwere Konsequenzen. Schürens Roman widmet sich diesem stadtgeschichtlichen Kapitel.

Im Mittelpunkt steht das Leben von Görg Bolze, der als Raubritter mit zwei weiteren Wegelagerern nach Nordhausen kommt, um die Stadt auszukundschaften. Es ist sich nicht sicher, auf welche Seite er sich in dem drohenden Konflikt zwischen dem Löwen und Barbarossa stellen will. Anfang Mai 1180 rückte Heinrich in Thüringen ein und legte sich vor die Stadt, welche „Königs Nordhausen“ genannt wurde.

Über Nordhausen mit den Burgen und Klöstern hatte Herzog Heinrich als kaiserlicher Vogt und Oberschutzherr bisher geboten, aber dieses Amt durch die Reichsacht verloren. Die stets hohenstaufisch gesinnte Stadt Nordhausen mag den Wegfall der Oberherrschaft des gewalttätigen Welfen mit Freude begrüßt haben. Groß war deshalb die Wut des Löwen, der Feuer auf Nordhausen werfen ließ. Görg Bolze – bisher eher dem Welfen zugetan – schlägt sich auf die Seite der Stadt und ihrer Bürger. Der ehemalige Strauchdieb findet im Laufe der Zeit Gefallen an dem Bürgerleben, doch immer wieder zieht ihn sein abenteuerliches Herz hinaus in die Welt.

Das 162-seitige Buch (ISBN 978-3-7529-7891-9) ist in allen Buchhandlungen und im Internet zum Preis von 14,99 Euro bestellbar.