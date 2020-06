Am Taschenberg kommt es wieder zu einer Vollsperrung.

Nordhausen. Nächste Woche stehen Fahrbahnerneuerungen am Taschenberg an.

Hochschule in Nordhausen ist schwerer erreichbar

Seit dieser Woche kann der Taschenberg wieder in beiden Richtungen befahren werden. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, muss allerdings vom 22. bis 26. Juni der Bereich vom Ammerberg in Richtung Taschenberg halbseitig gesperrt werden. Großflächig soll hier die Fahrbahndecke abgefräst und neu hergestellt werden.

Der von der Halleschen Straße kommende, über den Taschenberg fließende Verkehr in Richtung Ammerberg kann deshalb nicht mehr rechts abbiegen. Ab dem Ammerberg in Richtung Hochschule wird es eine Vollsperrung geben.

Diese Baustelle führt auch zu Behinderungen auf der Stadtbuslinie A. Fahrgäste sollten deshalb ersatzweise in beide Richtungen die Haltestellen Taschenberg und Hallesche Straße zu nutzen. Weitere Auskünfte dazu erteilen die Verkehrsbetriebe telefonisch unter (03631) 639-215.