Hochschule in Nordhausen soll ein Ort des gesunden Lernens sein

Nordhausen. Am 1. September beginnt eine dreijährige Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse.

Die Nordhäuser Hochschule baut gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse (TK) ein ganzheitliches hochschulisches Gesundheitsmanagement auf, berichtet Hochschulsprecher Melano Dadalauri. Dafür arbeiten die Hochschule und die TK ab dem 1. September drei Jahre intensiv zusammen, um sowohl das Studieren als auch das Arbeiten an der Hochschule langfristig gesundheitsförderlicher zu gestalten.

„Im Wettbewerb um Studierende und qualifiziertes Personal ist es von entscheidender Bedeutung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Hochschule zu einem Ort gesunden Arbeitens und Lernens machen“, betont Jan Funke, Kanzler der Hochschule. Mit Unterstützung der TK will die Hochschule in den kommenden Jahren „die notwendigen Weichen stellen, um ihr Profil als gesundheitsbewusste Hochschule zu schärfen und das Wohlbefinden ihrer Mitglieder nachhaltig zu fördern“.

Ziel sei es, nachhaltige, bedarfsgerechte Maßnahmen für Studenten und Hochschulmitarbeiter zu ermöglichen. „Wir wollen gemeinsam optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit alle an der Hochschule Tätigen mehr für die eigene Gesundheit tun können“, sagt Alexander Hesse, Hochschulberater der TK. „Das heißt, dass wir in Nordhausen Strukturen aufbauen, die genau zum Bedarf an der Hochschule passen. Das kann etwas ganz anderes sein, als wir an anderen Hochschulen anbieten.“

Im ersten Schritt seien Befragungen und Fokusgruppen-Interviews geplant. So soll ermittelt werden, welche konkreten Belastungsfaktoren den Hochschulalltag in Nordhausen prägen und welche Aspekte der Gesundheitsförderung besonders hilfreich sein können. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen sollen anschließend unter anderem in Gesundheitskursen, Seminaren oder Gesundheitstagen angeboten werden. Gleichzeitig will man geeignete Strukturen und Prozesse an der Nordhäuser Hochschule etablieren, die gesundes Studieren, Arbeiten und Forschen langfristig begünstigen.