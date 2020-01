Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hochschule Nordhausen baut ihre Kontakte weltweit aus

Die Nordhäuser Hochschule will ihre internationalen Aktivitäten auszubauen. „Wir haben über 80 Kooperationen mit Hochschulen in etwa 30 Ländern weltweit – von Brasilien über Indonesien bis hin nach Südkorea“, zählt Hochschul-Präsident Jörg Wagner auf.

Im vergangenen Jahr weilte er zu Gesprächen in Hongkong und China. Unter anderem wurde ein Vertrag mit der University of Engineering Science in Shanghai abgeschlossen. Ziel ist der Austausch von Dozenten und Studenten. Im Rahmen des Erasmus-Programms will die Hochschule darüber hinaus mindestens 20 Prozent der Absolventen und Dozenten einen Auslandsaufenthalt ermöglichen.