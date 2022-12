Hochstedter veranstalten ersten Weihnachtsmarkt

Hochstedt. Am Freitag wird auf der Freilichtbühne in Hochstedt weihnachtlich gefeiert. Was Besucher erwarten dürfen.

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr in Hochstedt einen Weihnachtsmarkt geben. Dazu laden die Mitglieder des Ortschaftsrates am Freitag, dem 9. Dezember, ab 16 Uhr in die Freilichtbühne ein.

Es werden Köstlichkeiten aus dem Dorfbackofen angeboten. Glühwein, Punsch, Bratwurst, Plätzchen und gebrannte Mandeln dürfen natürlich nicht fehlen. Zudem können die Besucher an Ständen Geschenk- und Dekorationsartikel erwerben. Als Höhepunkt des Weihnachtsmarktes wird ein weihnachtlicher Film gezeigt.

Die Freilichtbühne ist in diesem Jahr auch Veranstaltungsort für die Christvesper der Kirchengemeinde am Heiligen Abend um 16 Uhr. Diesmal wird es wieder ein Krippenspiel geben.