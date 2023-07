Hochzeit mit Folgen für Treckerparade in Haferungen

Haferungen. Wenn ein Dorf im Südharz Jubiläum feiert, ist es kein Problem, einige Dutzend Traktoren aufzutreiben. Ganz planmäßig konnte deren Ausfahrt dieses Wochenende aber nicht stattfinden.

Wenn etwa 50 Trecker zu einer Parade von Dorf zu Dorf aufbrechen, wird es richtig schön laut. So Samstagmittag anlässlich des 435-jährigen Haferunger Ortsjubiläums. Um allerdings eine Hochzeit in Immenrode nicht zu stören, sei die Ausfahrt nach Fronderode kurzfristig eine Stunde vorverlegt worden, erzählt Ortsbürgermeisterin Anne-Katrin Wolter (parteilos). Die weiteste Anreise hatte Rico Franzke aus Gehringswalde. Seinen Eicher, Baujahr 1963, hatte er für die 203 Kilometer aber aufgeladen, berichtet er Jenny Eggert (links), Nicole Henkelmann und Heiko Materne vom Organisationsteam. Beim Fest an der Kirche konnten die Kinder basteln oder auf Strohballen toben, gab es für die Größeren Blasmusik aus Ilfeld und Pop mit „Less People“, wurde zur „Dance Night“ geladen.