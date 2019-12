Höhere Stromkosten fressen Einsparungsziele auf

Die Mehrzahl der Konsolidierungsziele, die Bestandteil des Heringer Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bis 2023 waren, wurde im Wesentlichen erreicht. Dies verkündete Landgemeinde-Bürgermeister Maik Schröter (CDU) in seinem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2018 während der jüngsten Stadtratssitzung.

Darunter seien auch Ausrutscher, sowohl positive als auch negative, sagte Schröter und nannte als Beispiel die Straßenbeleuchtung. So habe man zwar kontinuierlich die Halb-Acht-Schaltung eingeführt und sukzessiv die bestehenden Leuchtmittel im Zuge von Reparaturen durch LED-Lampen ausgetauscht, doch seien die eigentlichen Einsparungsziele durch Kostensteigerungen im Energiesektor aufgefressen worden. „2012 hatten wir natürlich andere Energiekosten, als wir sie jetzt in 2019 haben“, betonte Maik Schröter. Zudem werde man an anderer Stelle durch die Frage der notwendigen Investitionen oder der Reparatur der Bauhoftechnik eingeholt. Schlussendlich zeigte sich der Landgemeinde-Bürgermeister jedoch mit der Jahresendrechnung zufrieden.