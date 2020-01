Hördler-Kündigung: Bürger im Südharz kritisieren fehlende Aufarbeitung

Auch gut zwei Monate nach dem Richterspruch über die Kündigung Stefan Hördlers als Leiter der Gedenkstätte Mittelbau-Dora erzürnt der Fall viele Menschen in der Region und den Historiker selbst. „Ich erwarte noch immer eine Entschuldigung der Stiftung“, kommentiert Hördler seine juristisch unbegründete Entlassung aus der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald.

Das Arbeitsgericht hatte keinen objektiven Grund erkannt, der zur Kündigung hätte führen müssen. Die Stiftung hatte ihm vorgeworfen, eine Mitarbeiterin zu falschen Angaben gegenüber dem Rententräger angestiftet zu haben. Dem folgte das Gericht nicht. Zu Beginn des Verfahrens hatte Hördler einen Antrag auf Wiedereinstellung zurückgezogen. Stattdessen fordert er eine Aufarbeitung der Causa, immerhin sei versucht worden, seinen Ruf zu zerstören.

30 Personen forderen eine Stellungnahme vom Land

Dasselbe war bereits im Spätsommer durch ein breites Bündnis aus Politikern, Kirchenvertretern, Wissenschaftlern und Kulturschaffenden gefordert worden: Knapp 30 Personen unterzeichneten damals einen offenen Brief, der eine transparente Aufarbeitung der Kündigung forderte. Man hoffe auf seine Rehabilitation, hieß es in dem Schreiben, das an den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) gerichtet war.

Doch auch Monate nach dieser Aktion hat keiner der Beteiligten Antwort erhalten. „Das bringt uns auf die Palme“, sagt einer der Absender, der jedoch anonym bleiben möchte, weil er um die Folgen in der Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern fürchtet.

Ausflüchte aus der Staatskanzlei

Auf die Frage, weshalb sich weder der Ministerpräsident noch die Staatskanzlei, deren Leiter Benjamin-Immanuel Hoff zugleich dem Stiftungsrat vorsitzt, auf den Brief zurückgemeldet haben, verweist die Staatskanzlei auf Persönlichkeitsrechte, die es bei Personalangelegenheiten zu schützen gelte.

Sieht die Landesregierung im Ignorieren solcher Briefe eines breiten Bürgerbündnisses den richtigen Weg, die im Wahlkampf oft zitierte Bürgernähe zu erreichen? Fragen wie diese hält eine Sprecherin der Kanzlei nüchtern grammatikalische Argumente entgegen: „Übermittelt wurde die Positionierung des Bündnisses und keine Frage. Dem Charakter eines offenen Briefes entsprechend haben die Absender nicht die Erwartung geäußert, dass sie eine Stellungnahme erhalten. Aufgrund dieser Konstellation wurde nicht geantwortet.“

Enttäuschung bei den Unterzeichnern

„Kernarrogant“ nennt ein anderer Mitunterzeichner diese Reaktion. „Wenn man sieht, wer die Menschen sind, die unterzeichnet haben, antworte ich denen doch. Außerdem erwarte ich von einer gemeinnützigen Stiftung eine andere Personalpolitik, von einer rot-rot-grünen Landesregierung einen anderen Blick auf Arbeitnehmerrechte“, zeigt sich der Unterzeichner enttäuscht und vermutet, dass die Angelegenheit „totgeschwiegen“ werden soll.

Aus seiner Sicht war das Urteil „eine schallende Ohrfeige“ für Stiftung und Staatskanzlei. Letztere hatte sich vor dem Verfahren schützend vor den Stiftungsleiter gestellt, als der Vorwürfe gegen Hördler erhob. Das Gericht kam zu einem anderen Schluss: Statt des üblicherweise bei Verlust der Arbeitsstelle festgesetzten halben Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr sprach die Richterin dem Geschassten mehr als das Doppelte zu. Dies sei nicht nur Rehabilitierung, sondern als Ausgleich für das Erlebte zu verstehen, wertet ein Gerichtskenner das Urteil gegenüber TA.

Land spricht von „komplexem Sachverhalt“

Und doch scheint der Staatskanzlei wenig daran gelegen, den Werdegang der Kündigung genauer zu untersuchen. „Der Rat hat die abweichende Rechtsauffassung zur Kenntnis genommen. Durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist Klarheit geschaffen worden und es bestehen keine weiteren Unsicherheiten“, erklärt eine Sprecherin. Mit Blick auf den „sehr komplexen Sachverhalt“, auf dessen Basis der Stiftungsrat seinerzeit die Kündigung entschieden habe, sehe man keine „Grundlage mehr für eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit Hördler, entgegnet die Staatskanzlei auf die Frage nach einem klärenden Gespräch.

Der „sehr komplexe Sachverhalt“ war schon im Sommer Ursache von Spekulationen über das Abstimmungsverhalten im Stiftungsrat: Damals soll ein Vertreter des Finanzministeriums – dessen Stimme als Zuwendungsgeber entscheidend ist – in einer ersten Sitzung der Kündigung nicht zugestimmt, sich dann aber umentschieden haben.

Dass die Landesregierung trotz allem keine Aufarbeitung anregt, irritiert auch Stefan Nüßle (CDU), der den Landkreis als Erster Beigeordneter des Landrates im Stiftungsrat vertritt. „Auch uns gibt man keine Informationen.“ In der nächsten Ratssitzung werde er das bemängeln und zur Aufarbeitung drängen.