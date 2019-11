Menschen mit Hörproblemen können am Dienstag eine kostenlose Beratung in Anspruch nehmen.

Nordhausen. Der mobile Soziale Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen bietet das Angebot am Dienstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hörgeschädigte werden in Nordhausen beraten

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenverbund – Ortsverein Weimar bietet heute mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ eine kostenlose Beratung für Menschen mit Hörproblemen an. Diese findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Vdk Kreisverband Nordhausen in der Grimmelallee 10c in Nordhausen statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.