Hoffnung auf Kaiserwetter zum Rhododendronfest in Sülzhayn

Sülzhayn. Die 26. Auflage des Rhododendronfestes startet am kommenden Sonntag. Die Besucher dürfen sich auf die neue Königin Lätizia I. freuen.

„Heute haben wir mit Kaiserwetter die Generalprobe für kommenden Sonntag“, sagte Sülzhayns Ortsbürgermeisterin Bärbel Kirchner am Montag auf der Ellricher Stadtratssitzung. Damit spielte sie auf die mittlerweile 26. Auflage des Sülzhayner Rhododendronfestes an, die am 14. Mai um 13 Uhr mit einem Konzert des Gemischten Chores aus Ellrich in der St,-Katharinen-Kirche beginnen wird.

„Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren, damit auch die 26. Ausgabe des Festes wieder ein voller Erfolg wird“, blickt Kirchner voraus. Das normale Programm startet um 14 Uhr im Kurpark am Haus des Gastes. Die neue Rhododendron-Königin Lätizia I. wird ihren Auftritt haben mit einigen Gastköniginnen. Die musikalische Umrahmung übernimmt Gerold Seeber. Weitere Auftritte haben der Spielmannszug aus Stiege, die Funkengarde des Sülzhayner Karnevalvereins, die Line Dancer aus Sülzhayn, die Tanzgruppe und der Chor der Ellricher Grundschule.

Es wird eine Ansichtskarten-Ausstellung „Alt-Sülzhayn“ geben, Präsentationen und Verkaufsstände. Die gastronomische Versorgung mit Kaffee und Kuchen übernimmt der örtliche Heimat- und Kulturverein.