Hoffnungsschimmer der Südharzer Wirte: Gänsebraten to go

Ein mieserer Zeitpunkt geht kaum: Abermals leiden Südharzer Gastronomen unter einem Lockdown. Und das in Monaten, die durch Kirmes, Martini und Weihnachtsfeiern zu den umsatzstärksten zählen. Wo es zudem durch herbstliche Kühle an Alternativen zur Innengastronomie fehlt. Wie ist da die Stimmung in der Branche?

Die Auswirkung der zweiten Zwangspause vermag noch kein Südharzer Wirt einzuschätzen. Vieles werde wohl wegbrechen, so die Sorge. Probleme bereiten unter anderem Versicherungen, die die Corona-Ausfälle nur minimal oder gar nicht decken, trotz gültiger Policen.

„Ich bin einfach nur traurig“, sagt Robert Henning daher. „Ich war froh, dass wir wieder schwarze Zahlen hatten, es gab auch keinen Vorfall bei uns. Nun fallen wir wieder in ein Loch.“ Und doch habe er Verständnis . „Ich habe Respekt vor jedem politischen Entscheider, gerade jetzt.“

Inhaber der Kultkneipe verdingt sich im Lockdown als Arbeiter auf einer Baustelle

Der Bleicheröder betreibt seit fast sechs Jahren die Kultkneipe Rumpelkiste. Seine größte Hoffnung gilt nun unbürokratischer Hilfe durch die Politik. Seinem festangestellten Mitarbeiter kann Henning in Kurzarbeit schicken, sechs Aushilfen aber gehen leer aus. Als Minijobber haben sie keinen Anspruch auf diese Möglichkeit. Henning selbst wird wieder als ungelernter Arbeiter auf Baustellen gehen. Dies hatte er bereits im Frühjahr getan.

Ein Außer-Haus-Geschäft ist für ihn nicht relevant. „So etwas ist für mich betriebswirtschaftlich sinnlos; die Marge läuft über die Getränke“, erklärt er die Entscheidung. Die angekündigte Unterstützung der Regierung hält der Bleicheröder bei der Rumpelkiste für ausreichend.

„Ich habe das durchkalkuliert. Aber bei größeren Unternehmen in der Branche wird es wohl eher nicht funktionieren“. Eine Klage gegen den

„Die Hilfe der Regierung wird bei größeren Unternehmen in der Branche wohl eher nicht funktionieren“, sagt Rumpelkisten-Inhaber Robert Henning. Foto: Kristin Müller

Lockdown kommt für Henning nicht infrage. Die findet er überzogen.

Während die Rumpelkiste schließt, führen andere Einrichtungen ihren Außer-Haus-Verkauf fort. Dazu gehört auch das Landgasthaus Zur Hoffnung in Niedergebra. „Ich habe weitere Einschränkungen bereits befürchtet, mit einem kompletten Lockdown habe ich aber nicht gerechnet“, sagt Chefin Bettina Mund. „Aber die Gesundheit steht an erster Stelle, also heißt es: Disziplin wahren“, sagt die Niedergebraerin. Viel hat die Wirtin in den vergangenen Monaten in ein Hygienekonzept investiert – finanziell, zeitlich und emotional. Nun bangen sie und ihr Team wieder, dass die Gäste trotz zahlreicher Absagen für Feiern weiter treu bleiben. Dazu beitragen soll, wie im Frühjahr, wieder das Angebot der Abholung. So brauchen Gäste nicht auf ihren traditionellen Martini-Gänsebraten verzichten.

Einen weiteren Lockdown fast befürchtet hat Doris Hempel vom Ferienhotel Wolfsmühle in Rodishain. „Ich bin der Meinung, dass vier Wochen nicht reichen. Ehe es nicht einen Impfstoff gibt, wird es wohl keine Lösung geben“, sagt sie. „Wir haben trotz allem bisher eine sehr gute Saison gehabt. Und wir haben alles Menschenmögliche für ein gutes Sicherheitskonzept gemacht. Uns ist auch kein Fall einer Infektion durch einen Aufenthalt in unserem Haus bekannt“.

Ihre Mitarbeiter will Hempel vorerst nicht in Kurzarbeit schicken. „Viele haben Urlaubstage und Überstunden zum Abarbeiten.“ Vier Wochen könne man damit überbrücken. „Danach müsste ich überlegen.“ Auch Hempel baut auf die Loyalität der Kunden. „Wir bieten Gerichte zum Abholen und es wird ‘Gans to go’ geben“, prägt die Gastronomin einen neuen Begriff. Als erschwerend sieht die Chefin die abgelegene Lage des Hotels und die dunkle Jahreszeit. „Die Frage wird sein, ob jemand hier rausfährt, um sich Essen zu holen“. So richtig glaubt Hempel auch nicht daran, dass die versprochenen 75 Prozent Umsatzausfall gezahlt werden. Wenn doch, empfindet sie es als faire Lösung. „Ich weiß aber nicht, wie lange der Staat die versprochenen Zahlungen durchhalten kann. Im Frühjahr haben wir Soforthilfe erhalten, es war aber kein Vergleich zu unseren Einbußen.“

“Wir werden am Jahresende nur 30 Prozent des Vorjahresumsatzes haben. Nun müssen wir uns Gedanken machen“, sagt Werthers Wirt Manfred Handke. Foto: Jens Feuerriegel

Der Dorfkrug in Werther ist auf Catering und Partyservice spezialisiert. Doch seit der Lockdown beschlossen wurde, ist eine Stornowelle über das Gasthaus hereingebrochen. „Die Leute sagen ab, was auch verständlich ist“, berichtet Inhaber Manfred Handke. Auch wenn er die Martinsgans außer Haus verkaufen will, müsse er dadurch nun viele frische Lebensmittel entsorgen. „Unser Geschäft steht seit 27 Jahren auf soliden Füßen. Bis Frühjahr hätte ich mir nie vorstellen können, dass es einmal solche Probleme geben könnte. Wir werden am Jahresende nur 30 Prozent des Vorjahresumsatzes haben. Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie es weiter geht.“

Ob die versprochenen Hilfen kommen und ob es bei vier Wochen bleibt, dessen ist sich Handke nicht sicher. Trotz allem zeigt er Verständnis für den Beschluss. Als Vorsitzender des Sportvereins und als Kommunalpolitiker denkt Handke aber auch noch weiter. „Die Situation ist bedenklich: Die Pandemie zieht noch weite Kreise. Gemeinden werden Steuereinnahmen wegbrechen und Sportvereinen fehlen Einnahmen durch abgesagte Veranstaltungen. 260 Mitglieder hängen bei uns am seidenen Faden. Wir können kaum noch unsere Nebenkosten zahlen. Unterstützung kommt nicht an und Fördermittel werden für die falschen Dinge ausgeben“, zieht er ein besorgniserregendes Resümee.