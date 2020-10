Ach, Du bist ja auch hier, sprach mich jüngst bei einem Termin in der Neustädter Lungenklinik eine gute Bekannte an. Da stand ich aber schon eine halbe Stunde im Raum.

Es ist blöd, klein zu sein. Vor allem als Mann. Damals in der siebten Klasse war die Welt noch in Ordnung. Da stand ich im Sportunterricht an zweiter Stelle. Die Linie in der Sachswerfer Turnhalle, an der wir uns der Größe nach zu orientieren hatten, blieb die selbe. Nur meine Position änderte sich. Am Ende der Schulzeit war ich der Zweitkleinste. Es sind leider auch nicht mehr viele Zentimeter hinzugekommen.

Mein Manko an Reichweite ärgert mich vor allem beim Einkaufen im Supermarkt. Stehe ich vorm Regal, ist das, was ich will, ganz oben und an der Kühltruhe selbstverständlich immer tief unten oder weit hinten. Gehe ich ins Kino, kann ich darauf warten: Der größte Besucher des Abends setzt sich direkt auf den Platz vor mir. Dann bin ich stets dankbar, wenn sich die wichtigsten Filmszenen im oberen Teil der Leinwand abspielen. Dumm nur, dass Untertitel tatsächlich unten stehen. So habe ich bis zum heutigen Tage keine Ahnung, was die Orks im „Hobbit“ so alles erzählt haben.

Klasse sind Übertitel. Wie in den italienischen Opern im Nordhäuser Theater. Die Idee hatte bestimmt eine kleinwüchsige Person.