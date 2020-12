Hohensteiner Wehren mit Notfallrucksäcken ausgestattet

Robert Sauer (Feuerwehr Limlingerode), Bürgermeister Andreas Gerbothe, Jens Rothensee (Feuerwehr Liebenrode), Ortsbrndmeister Thomas Evers und Michelle Paulmann (Feuerwehr Branderode, von links) bei der Übergabe der Notfallrucksäcke vor der Gemeindeverwaltung in Klettenberg.

Klettenberg. Floriansjünger aus Hohenstein mussten im Jahr 2020 drei in Autos eingeklemmte Personen befreien.

Die Einheitsgemeinde Hohenstein hat für ihre neun freiwilligen Feuerwehren drei Notfallrucksäcke in einem Gesamtwert von rund 1000 Euro angeschafft. Damit werden die Wehren in Branderode, Liebenrode sowie Limlingerode ausgestattet, teilte die Gemeinde jetzt mit. „In diesen drei Wehren versehen Frauen und Männer ihren ehrenamtlichen Dienst, die im Berufsleben als Rettungs- oder Notfallsanitäter arbeiten. Bei Einsätzen, vorwiegend bei schweren Unfällen, sind die Kameraden der Wehren ebenfalls sehr schnell am Einsatzort. Mit der jetzt angeschafften Ausrüstung können sie bei mehreren schwer- oder schwerst verletzten Personen eine zusätzliche qualifizierte Erste Hilfe leisten. Deshalb sind wir der Gemeinde sehr dankbar, dass diese Rucksäcke angeschafft wurden”, freut sich Ortsbrandmeister Thomas Evers.