Hoher Besuch in Alter Kanzlei von Bleicherode

Bleicherode. Die Alte Kanzlei in Bleicherode widmet sich unter anderem der Geschichte der jüdischen Gemeinde, die es einst in der Stadt gab. Grund genug für einen Historiker zu einem Besuch. Und der beeindruckte.

Der Historiker Jens-Christian Wagner hat dieser Tage die Alte Kanzlei besucht und sich die Dokumentation der Geschichte der jüdischen Gemeinde von Bleicherode angesehen. Wagner, der die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora leitet, sei von den Dokumenten, Briefen und Fotos sehr beeindruckt gewesen, freute sich Dirk Schmidt vom Kanzlei-Förderverein. Dies gelte auch für die sehr persönliche Darstellung der Familien und ihres Lebens in der Heimat Bleicherode. „Die Integration der jüdischen Familien in das Gesellschaftsleben der Stadt wird lebendig. Hinzu kommt, dass die Ausstellung in den historischen Räumen der ersten Synagoge der Stadt zu sehen ist. Die Tragödie der jüdischen Gemeinde wird jedem Besucher klar vor Augen geführt“, so Schmidt.