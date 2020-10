Holbach erhält Leerrohre für Glasfaserkabel

In den Dörfern der Einheitsgemeinde Hohenstein werde nicht nur über die Digitalisierung geredet, sondern auch gehandelt, freut sich Marlies Biernat, Kämmerin der Gemeinde. Gemeinsam mit der Firma Teleglas aus Lipprechterode nutze man die aktuellen Arbeiten zur abwassertechnischen Erschließung in Holbach, um Leerrohre für schnelle Glasfaserleitungen mit in die Erde zu bekommen. Das spare nicht nur Zeit, sondern auch Geld, sei also „mehr als effizient“, meint Marlies Biernat.

„In die Leerrohre können dann die Datenkabel eingeblasen und bis zu jedem Hausanschluss geführt werden”, erklärt der Teleglas-Geschäftsführer Stephan Pein.

Seit mehr als zehn Jahren warten die meisten Hohensteiner und vor allem ansässige Unternehmen auf das schnelle Internet. In einigen Dörfern sei die Situation „mehr als katastrophal, aber durch die sehr komplizierten Verfahren zur Fördermittelbeantragung und zur Ausschreibung konnte bisher noch keine Abhilfe geschaffen werden“, unterstreicht Marlies Biernat.

An die neue Kläranlage in Holbach sollen mehrere Ortsteile Hohensteins angeschlossen werden. „Wir wollen die Arbeiten zur Kanalisation in unseren Ortsteilen nutzen, um gleichzeitig endlich bauliche Voraussetzungen für schnelles Internet durch die Mitverlegung der Leerrohre zu schaffen, und wir hoffen, dass dann für die weiteren Baumaßnahmen die durch den Landkreis beantragte geförderte Maßnahme zum Breitbandausbau greift“, sagt Hohensteins Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU). „Für die Mitverlegung der Leerrohre in Holbach erhalten wir leider in diesem Jahr keinerlei Fördermittel. Trotzdem sprach sich einstimmig der Gemeinderat dafür aus, das Bauprojekt nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, und gab dafür 30.000 Euro aus dem Haushalt der Einheitsgemeinde frei.“

Das schnelle Internet stehe aber erst zur Verfügung, wenn auch die Zuführung der erforderlichen Bandbreite von einem verbindenden Kernbereich hergestellt ist.