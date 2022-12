Hollywood zu Gast beim Nordhäuser Küchenklatsch

Nordhausen. Theaterintendant Daniel Klajner hat sich für den 15. Dezember prominente Gäste zum Kochen eingeladen.

Die Veranstaltungsreihe „Küchenklatsch bei Klajner“ findet am Donnerstag, dem 15. Dezember, endlich wieder statt. Nach Auskunft von Theatersprecherin Renate Liedtke wird dieses Mal ab 19.30 Uhr in der Herzschlag-Jugendkirche in der Altstadt gekocht und gequatscht.

Für den Auftakt der Veranstaltungsreihe hat sich Intendant Daniel Klajner den neuen Operndirektor am Nordhäuser Theater, Benjamin Prins, eingeladen. Zu Gast an diesem Abend ist außerdem der Schauspieler und Synchronsprecher Engelbert von Nordhausen. Er ist vor allen Kinogängern bekannt, denn er gab hierzulande Hollywood-Stars wie Gene Hackman, Danny Glover und Samuel L. Jackson in etlichen Filmen ihre deutsche Stimme.