Die Journalistin Charlotte Wiedemann ist am 24. Mai in der Nordhäuser Stadtbibliothek zu Gast. Dort stellt sie ihr neues Buch vor.

Holocaust und andere Verbrechen des 20. Jahrhunderts: Auslandsreporterin stellt ihr Buch in Nordhausen vor

Nordhausen. In der Nordhäuser Stadtbibliothek ist am 24. Mai Charlotte Wiedemann zu Gast. Die langjährige Auslandsreporterin beschäftigt sich in ihrem Buch nicht nur mit dem Holocaust.

Die Journalistin Charlotte Wiedemann gastiert am Mittwoch, 24. Mai, mit ihrem Buch „Den Schmerz der Anderen begreifen. Holocaust und Weltgedächtnis“ im Ratssaal der Nordhäuser Stadtbibliothek. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung statt. Beginn ist um 19 Uhr.

In ihrem Buch gehe die Autorin der Frage nach der Verortung des Holocaust in der globalen Gedenkkultur und dessen Verhältnis zu anderen Massenverbrechen des 20. Jahrhundert nach, heißt es in der Ankündigung.

Der Ukrainekrieg ruft Erinnerung an Massaker von 1941 bei Kyjiv wach

Für die Recherche reiste die langjährige Auslandsreporterin nach Algerien, Kambodscha, Indonesien und ins Baltikum. Charlotte Wiedemann rückt die Erinnerung an wenig beachtete Opfer der NS-Verbrechen ins Zentrum. Im westfälischen Stukenbrock spürt sie einem Lager sowjetischer Kriegsgefangener nach. Auch die Massenerschießungen des „Holocaust durch Kugeln“ sind bis heute kaum präsent.

Erst die Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kyjiv 2022 haben dem Massaker von Babyn Jar Aufmerksamkeit verschafft. Am 29. und 30. September 1941 erschossen SS-Angehörige, Polizisten und Wehrmachtssoldaten über 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder in einem Tal bei Kyjiv.