Holzstapel für Osterfeuer brennen

Nach Hörningen am Ostersonntag brannte am Samstag auch der eigentlich für das Osterfeuer gedachte Holzstapel in Werther. Gegen 21.40 Uhr ging der Alarm für die Feuerwehren Großwerther und Kleinwerther ein. Als die Einsatzkräfte im Mörbacher Weg eintrafen, brannte der Holzstapel bereits lichterloh, so dass sich die Wehren entschieden, das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen. Ein weiterer brennender Holzstapel rief die Feuerwehren aus Rüxleben und Hain auf den Plan. Gegen 23.50 Uhr ertönte in beiden Ortsteilen die Sirenen. 35 Kameraden rückten zur nächtlichen Stunde aus. Für sie ging es nach Hain auf die Plattenstraße. Auch hier konnte man das Feuer nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Zur Brandursache wird noch ermittelt.