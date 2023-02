Hommage an einen fast vergessenen Zeichenlehrer aus Nordhausen

Nordhausen. Die heute in Brandenburg lebende Urenkelin des Nordhäuser Künstlers gab den Anstoß für eine kleine, feine Ausstellung in der Flohburg.

Faltig der Hals, streng der Blick, verhärmt das Gesicht: Man sieht der Frau die Härte der Arbeit in der Tabakfabrik an. Das Porträt ist eines in einer ganzen Reihe von mit Bleistift und Kohle gezeichneter Köpfe, die hervorstechen in der aktuellen Sonderausstellung der Flohburg.

Gezeigt werden insgesamt 75 Werke von Otto Lange: ein Zeichenlehrer, der als gebürtiger Sömmerdaer 1910 nach Nordhausen gezogen war und bis zu seinem Tod 1956 hier lebte. Fast geriet er in Vergessenheit in seiner Heimat.

Angelika Tutka, seine Urenkelin, gab den Anstoß für die Ausstellung: Von einem Bremer Kunstsammler kaufte die Brandenburgerin die Werke ihres Urgroßvaters auf, stellte sie der Flohburg als Leihgaben zur Verfügung. Ergänzt ist die Schau zu Otto Langes 145. Geburtstag um einzelne Bilder aus der städtischen Kunstsammlung.

Langes Porträts zeugen von großem zeichnerischen Können, von großer Empfindsamkeit. Sie zeigen Menschen mit ihren Gefühlen und Charakteren, vor allem Ältere, denen ihr Leben quasi „ins Gesicht geschrieben“ steht. Interessant auch die Selbstporträts in Gegenüberstellung zu denen seiner – wohl ziemlich – strengen Mutter.

Bilder strahlen eine große Ruhe aus

Wie Jahrzehnte später ein Günter Groh muss auch dieser Mann mit Staffelei losgezogen sein, um auf Papier in realistischer Manier festzuhalten, was er sah. Mindestens ebenso wichtig: wie er es sah. An der Salza war er unterwegs, an der alten Nordhäuser Zichorienmühle, am Kohnstein. Pappeln in der Windlücke, von denen heute nur noch Stümpfe zu sehen sind, hielt er in Öl noch als stattliche Bäume fest.

Natürlich fanden auch Stadtansichten etwa der einstigen Krämerstraße aufs Papier, das Meyenburg-Museum kaufte schon zu Langes Lebzeiten einige Bilder. Das Besondere seines Werks aber sei, dass er auch die Dörfer festhielt, sagt Nordhausens Museumschefin Susanne Hinsching. „Ansichten von Nordhausen der Zeit zwischen Mitte des 19. und 20. Jahrhunderts gibt es viele. Aber wer hat schon Hamma, Auleben oder Harzungen gemalt und gezeichnet?“

Fachwerk hinterm Staketenzaun, ein steinernes Eingangstor zu einem der Auleber Rittergüter, die Dorflinde an der Kirche: Nicht nur diese Bilder eint, dass sie eine große Ruhe ausstrahlen.

Die Ausstellung ist bis zum 29. April in der Flohburg zu sehen.