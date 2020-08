Homosexueller geht in die Offensive – Gruppe „Queer Youth Bleicherode“ gegründet

Tom Schieke vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Obergebra, in dem der Treffpunkt der Gruppe sein soll.

Bleicherode. Tom Schieke will auch anderen nicht heterosexuellen jungen Leuten helfen. Die Gruppe „Queer Youth Bleicherode“ findet ein Domizil in Obergebra.

Der Bleicheröder Tom Schieke ist 26 Jahre alt, sozialpolitisch in der Landgemeinde sehr engagiert und homosexuell. Und damit geht der junge Mann offen um. Aber er weiß auch, dass dies nicht für jeden so einfach ist. Gerade in der Selbstfindungsphase fehlt Jugendlichen oft ein gleichgesinnter Ansprechpartner. Aus diesem Grund hat Tom mit seinem Mann, mit dem er bereits seit fünfeinhalb Jahren verheiratet ist, Ende Juli die Gruppe „Queer Youth Bleicherode“ gegründet.

Die Gemeinschaft richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 29 Jahren aus der Landgemeinde, die nicht dem heterosexuellem Bild entsprechen; jeder ist willkommen – auch über Gender-Grenzen hinaus. Neben den Informationen zum Coming-Out oder zu Aids soll es diverse Veranstaltungen und Unternehmungen für die Jugendlichen geben. Alle, die mitmachen, werden dann auch mit einbezogen.

Austausch mit Gleichgesinnten

Melden können sich Jugendliche, die den Austausch mit Gleichgesinnten suchen oder denen eine Bezugsperson fehlt, egal ob sie sich schon geoutet haben oder noch vor diesem Schritt stehen. Aber auch Eltern können mit ihren Fragen oder Problemen kommen. „Ich habe an meine eigene Jugend zurückgedacht. Da gab es leider keine derartigen Angebote hier in der Region“, erklärt Tom Schieke.

Mit gemeinsamen Treffen ist es coronabedingt im Moment schwierig. Deshalb bietet Schieke mit seinem Mann zunächst Einzeltermine an. Bei der Stadt stießen Tom und sein Mann mit ihrer Idee auf offene Ohren. Michael Stoff (Linke), Ortsbürgermeister von Obergebra, bot ihnen das Dorfgemeinschaftshaus für Treffen an. „Wir wollen uns in Obergebra aber nicht abkapseln, sondern zeigen, dass wir da sind und das jeder so sein kann, wie er ist“, betont Tom Schieke.

Vorbehalte abbauen und Weltoffenheit zeigen

Unterstützung erhalten die jungen Leute auch von den Bleicheröder Thinka-Projektmitarbeitern, dem Queer-Weg-Verein sowie dem Schwulen- und Lesbenverband Thüringen. Auch wenn das Paar keine negativen Erfahrungen in ihrer Heimatstadt gemacht hat, weiß es doch, dass es nicht überall so ist. Alltagsdiskriminierung und Vorbehalte gäbe es leider immer noch.

Und noch immer würden viele junge Menschen, die nicht der heterosexuellen Geschlechtsnorm entsprechen, lieber in Großstädte gehen, als in ihrer Heimat zu bleiben. „Das ist sehr schade. Deshalb möchten wir mit der Gruppe zeigen, dass niemand in die Stadt gehen muss, sondern auch auf dem Land glücklich sein kann und auch hier nicht allein ist. Auf der anderen Seite wollen wir dazu beitragen, Vorbehalte uns gegenüber abzubauen und Weltoffenheit zu zeigen“, erläuterte Schieke

Kontakt per Mail: queer-youth-bleicherode@queer-thueringen.de; via Instagram: queer_youth_bleicherode