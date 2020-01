Im Hotel und Restaurant Am Stadtpark brach am Donnerstagmorgen ein Feuer im Gastraum des Restaurants aus. Derzeit hat das Hotel geschlossen.

Hotelbrand in Nordhausen: Ursache ist weiter unklar

Die Ermittlungen zur Brandursache in dem Nordhäuser Hotel und Restaurant Am Stadtpark dauern weiter an. Das teilte Pressesprecherin Fränze Töpfer von der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Freitag auf TA-Nachfrage mit. Es werde weiterhin von einem technischen Defekt ausgegangen. Am frühen Donnerstagmorgen war in dem Gastraum des Restaurants ein Feuer ausgebrochen. Zwölf Hotelgäste konnten das Gebäude selbstständig verlassen, zwei von ihnen wurden leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 80.000 Euro. Das Hotel wurde vorübergehend geschlossen. Der Eigentümer geht von einer Wiedereröffnung im März aus.