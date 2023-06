HSB-Verkaufsstelle auf Brocken im Harz wieder eröffnet

Schierke. Harzer Schmalspurbahnen nahmen eine grundlegende Sanierung mit neuem Design vor. Neue Innenaufteilung und Toilette eingebaut.

Nach mehrmonatigen Sanierungsarbeiten hat die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) ihre Verkaufsstelle auf dem Brocken am Donnerstag Vormittag wiedereröffnet. Die Arbeiten wurden gleichzeitig dazu genutzt, die Inneneinrichtung kundenfreundlicher und in einem neuen Design zu gestalten.

Die Fahrtenangebote der HSB erfreuen sich auch in diesem Jahr einer weiterhin steigenden Nachfrage. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung blickt das kommunale Bahnunternehmen optimistisch in die Zukunft und setzt Akzente für den Tourismus in der Harzregion. Nach der vor zwei Tagen erfolgten Öffnung der neuen Dampflokwerkstatt für den Besucherverkehr ist jetzt auch die Verkaufsstelle auf dem Brocken im modernisierten Erscheinungsbild kundenfreundlicher gestaltet worden. Die extremen Witterungsverhältnisse auf dem höchsten Berg des Harzes machten eine Sanierung des vor 17 Jahren eröffneten Verkaufsanbaus am 100-jährigen Empfangsgebäude des Brockenbahnhofs erforderlich.

Auch tragende Teile der Dachkonstruktion erneuert

Beim Start der umfangreichen Arbeiten im vergangenen Herbst wurde der Verkaufsbereich in zwei Container ausgelagert, um den gewohnten Gästeservice mit Auskünften sowie Ticket- und Souvenirverkauf auch während der laufenden Sanierungsarbeiten nahtlos fortzusetzen. Im Zuge der Arbeiten ließ die HSB neben dem Verkaufsraum auch tragende Teile der Dachkonstruktion erneuern und eine neue Mitarbeitertoilette einbauen. Mit verbesserter Innenaufteilung und einem neuen Design, das kürzlich schon bei der Eröffnung des neuen Lokshops in der neuen Dampflokwerkstatt präsentiert wurde, erstrahlt die höchstgelegene Verkaufseinrichtung der HSB nun in neuem Glanz.