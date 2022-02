Humboldt-Gymnasium holt in Nordhausen Landrat und Oberbürgermeister an einen Tisch

Nordhausen. Ein Gespräch zu offenen Fragen: Wie geht es weiter mit den Außenanlagen, der in Grundmauern stehenden Turnhalle und einem zentralen Ort zur Essenversorgung?

„Stolz sind alle Humboldtianer über den modernen Neubau des Oberstufengebäudes“, sagt Tino Pförtner, Vorsitzender des Fördervereins des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums. „Doch regelmäßig kommen Nachfragen aus der Elternschaft, Lehrerschaft und von Schülern, wie es mit den anderen offenen Projekten im Rahmen des Neubaus weitergeht.“ Dazu zählen neben den Außenanlagen, die in Grundmauern stehende Turnhalle und ein zentraler Ort zur Essenversorgung.

„Vor allem die Essenversorgung in einem provisorischen Zelt bereitet allen Beteiligten Kopfschmerzen. Es wurde viel Geld in die Zukunft der Schüler investiert. Dass es bisher keine finale Lösung für das Versorgungsproblem gibt, ist niemanden zu vermitteln. Dass Schüler der Oberstufe notgedrungen auf Imbissstände im Umfeld ausweichen, trägt nicht zum Konzept einer gesunden Ernährung bei“, meint Tino Pförtner

Grund genug, dass der Förderverein des Gymnasiums zusammen mit der Schulleitung alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Termin eingeladen hat. Neben Landrat Matthias Jendricke (SPD) und Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) nahmen der Geschäftsführer der kreiseigenen Service-Gesellschaft, Gunnar Reuter, die Bürgermeisterin Alexandra Rieger, der Schulleiter Volker Vogt, der Personalrat Robby Büttner, die Schulelternsprecherin Diana Pawlak und der Schulsprecher Georg Höpker teil. In knapp zwei Stunden wurde teilweise emotional diskutiert und der Sachstand der Themen dargestellt.

Die Außenanlagen und die weitere Sanierung der Turnhalle laufen nach Plan. Das Multi-Funktionsgebäude für die Schulspeisung ist seit Langem am Spendenkirchhof geplant. Der Erwerb einer kleinen Teilfläche durch die Service-Gesellschaft von der SWG müsse noch erfolgen, so hieß es, ebenso der Verzicht auf das Vorkaufsrecht der Stadt für die kleine Fläche neben dem Café Felix. Die Service-Gesellschaft habe bereits Planungskosten und Vorabinvestitionen von knapp 400.000 Euro bereitgestellt.

Es sei eine vielschichtige Nutzung des Objektes angedacht. Dies reiche von einem Anlaufpunkt für Schüler als Ort der Zusammenkunft, beispielsweise in Freistunden, über die Essenversorgung in beiden Schulteilen des Gymnasiums bis zur Nutzung der Räume durch Vereine und für Veranstaltungen am Nachmittag oder Abend. Zugleich könne so die Baulücke neben dem Café Felix geschlossen und die Altstadt an diesem Standort aufgewertet werden, unter Wahrung des historischen Stadtbildes. Der Splitterschutzgraben werde mit in das Gesamtprojekt einbezogen.

Buchmann und Jendricke waren sich einig, dass dieses Projekt oberste Priorität hat und daran nicht nur 600 Schüler partizipieren, sondern die gesamte Innenstadt. Die notwendigen Städtebau-Fördermittel würden so mehreren Beteiligten zugutekommen. Ziel sei es, im Jahr 2024 zum Jubiläum „500 Jahre gymnasiale Bildung in Nordhausen“ fertig zu sein.

„Aus Sicht aller Teilnehmer war es ein guter und notwendiger Austausch“, meint Volker Vogt. „Der Förderverein und die Schulleitung gehen davon aus, dass die getroffenen Zusagen aller Beteiligten mit Engagement und Weitblick umgesetzt werden“, betont Tino Pförtner.