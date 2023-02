Humboldt-Gymnasium in Nordhausen lädt zu Tag der offenen Tür ein

Nordhausen. Samstag in die Schule gehen? Das gab es früher einmal. Wobei, in dieser Woche wird das in Nordhausen wieder möglich sein. Natürlich alles auf freiwilliger Basis. Das Humboldt-Gymnasium hat einiges Spannende zu bieten.

Die Schulgemeinschaft des Humboldt-Gymnasiums lädt alle Mädchen und Jungen der 4. Klasse mit ihren Eltern und Großeltern am Samstag, 4. März, zum Tag der offenen Tür ein. Das Gebäude in der Domstraße, in dem die 5. bis 8. Klassen unterrichtet werden, ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Dort kann sich jeder über die Schule und die einzelnen Fächer informieren. Zahlreiche Aktivitäten laden zum Mitmachen ein, die Fünft- und Sechstklässler bieten Führungen durchs Schulhaus an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.