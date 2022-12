Humorvoller Jahresrückblick in Nordhäuser Hochschule: Zwanziger als Gast-Professor

Nordhausen. Hier wird die kleine und große Politik aufs Korn genommen: ein Jahresrückblick der besonderen Art.

Als Professor Zwanziger gastiert Winfried Schmitt am Dienstag, 13. Dezember, um 18 Uhr auf dem Campus der Nordhäuser Hochschule. Er hält seine traditionsreiche Weihnachtsvorlesung im Hörsaal 1 im Gebäude 19. Professor Zwanziger ist Mitglied der Rolandgruppe und wird wieder das aktuelle Geschehen in und um Nordhausen sowie in der gesamten Bundesrepublik im wahrsten Sinne des Wortes aufs Korn nehmen. Die Veranstaltung findet in Nordhäuser Mundart statt. Der Eintritt ist frei.

„Äs äs mol wädder sowiet“, erklärt Professor Zwanziger. „Mie gucken därch das Nordhisser Guckezericke uff das Johr zericke und das verlohnt sich in dem Johre wärklich, wiejel mie jo so veele lerne kunnten. Intritt kostet das nüscht. Der Spaß finget diesmol nich im Audimax, sonnern im Hörsaal 1 statt, das äs praktisch rechts ungerhalleb vonner Bushaltestelle. Mät’n Fahrstuhle kamme äwwerichens bäs ganz hoch järsche. Das finge sogor ich. Än noies Märchen gitt’s do ah wädder.“