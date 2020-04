Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hunderte Firmen in Nordthüringen beantragen Kurzarbeit

Bis Ende März hat die Arbeitsagentur rund 1000 Anzeigen auf Kurzarbeit von Nordthüringer Unternehmen wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten oder behördlicher Schließungen infolge der Corona-Pandemie aufgenommen. Die Registrierung für März laufe noch. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2019 gab es 52 solcher Anzeigen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Noch nie gab es in so kurzer Zeit so viel Beratungsbedarf von Seiten der Unternehmen“, konstatiert Agenturchef Karsten Froböse. „Selbst zur Finanzkrise 2009 hatten wir rund 660 Firmen in zwölf Monaten in Kurzarbeit.“ Da die Arbeitgeber auf mehreren Wegen Anzeigen einreichen, könne die Anzeigenzahl höher liegen als die Zahl der betroffenen Firmen. Letztere stehe erst in einigen Wochen fest.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch unklar ist, wie viele Arbeitnehmer letztlich tatsächlich in Kurzarbeit gehen mussten. Dies erfahren wir erst, wenn die Arbeitgeber in den nächsten Wochen die Lohnabrechnungen vornehmen und den Antrag auf Erstattung für die Beschäftigten einreichen. Umfang und Dauer der Kurzarbeit hängen davon ab, wie beharrlich die Eindämmungsmaßnahmen und die Krise weiterhin sind“, so Agentursprecherin Andrea Springer.

Arbeitgeber können sich zum Kurzarbeitergeld über die Hotline der Arbeitsagentur unter Telefon: 0800/4 55 55 20 informieren.