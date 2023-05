Hutträger aufgepasst: Nordhäuser Kinderkirchenladen sucht alte Strohhüte

Nordhausen. Das diesjährige Handwerkercamp des Nordhäuser Kinderkirchenladens in den Sommerferien dreht sich dieses Mal um Maria Montessori. Warum nun alte Hüte gebraucht werden.

Für sein Handwerkercamp in den Sommerferien vom 29. Juli bis 6. August in Eggerode verzeichnet der Nordhäuser Kinderkirchenladen (Kila) schon über 50 Anmeldungen. Für ein dort stattfindendes spezielles Handwerk werden nun noch alte Strohhüte gesucht, so Grit Scholz vom Kila.

Jedes Jahr widmet sich das Camp der Biografie von Menschen, die als Vorbilder auch für die heutige Zeit hilfreich sind. Im Sommer geht es um die Pädagogin Maria Montessori (1870-1952). Ihre Lebensgeschichte wird in einem Theaterstück für Kinder im Camp lebendig.

Die Nachmittage sind für verschiedene Handwerke reserviert. Da diese immer im direkten Bezug zum Lebensweg der Hauptfigur stehen und Maria Montessori einige Lebensjahre in Indien verbracht hat, sollen Hüte und Saris der damaligen Zeit nachempfunden werden. Als Grundmodell werden alte Strohhüte gesucht, die zu Hause nicht mehr genutzt werden.

Die Strohhüte können ab sofort im Blasii Gemeindehaus abgegeben werden, welches täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Anmeldezettel für das Camp gibt es im Pfarrhaus, zum Herunterladen unter www.kinder-kirchen-laden.de oder über grit.scholz@ekmd.de.