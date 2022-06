Szilvia Schelenhaus von der Nordhäuser Domgemeinde mit dem christlichen Wort zum Sonntag.

„Das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.“ (Virginia Satir, Familientherapeutin).

„Ich sehe Dich“, ist auch eine liebevolle Begrüßungsformel in einigen Kulturen. Schöner Gedanke. Schauen wir also lieber unsere Kinder an, anstatt das Display. Hören wir ihnen zu, wie sie sich mitteilen. Schenken wir Verständnis für kleine und große Sorgen, wohl wissend, dass wir selbst Sorgen haben. Nehmen wir sie in den Arm zum Trost, wenn sie Kummer haben oder um zu zeigen, wie Stolz wir auf die sind. So entwickeln auch sie sich zu verständnisvollen Menschen und sie können auch sehr viel weiterschenken.

Sie können dann mit Respekt, Offenheit und Neugier anderen begegnen und Andersartigkeit und Einzigartigkeit eines jeden verstehen. Ein liebender Vater, eine liebende Mutter sieht nach ihnen, besonders, wenn sie klein sind. Je jünger die Kinder sind, desto mehr muss man für sie da sein und nach ihnen sehen.

Genauso sieht Gott nach uns und wacht über uns, und das besonders, wenn wir uns klein, verletzlich und unbedeutend fühlen. So stelle ich mir vor, wie Gott auf mich schaut. Er sieht mich, er hört mich, er versteht mich, und er berührt mich, auch wenn ich mich allein und hilflos fühle.

Die Bibel sagt: „Gott sieht dich anders. Alle Menschen, also auch du, haben in Gottes Augen einen unbezahlbaren, unüberbietbaren Wert.“ Gottes Botschaft „Ich sehe Dich“, bedeutet also auch: Du bist mir wichtig, und ich schätze dich. Eine wunderbare Botschaft, die wir auch an unsere Kinder weitergeben sollen.