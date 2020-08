Ideenwettbewerb für Nordhäuser Quartier wird vorbereitet

Die jüngste Fertigstellung der neuen Stichstraße zwischen Bäcker- und Kranichstraße in Nordhausen ist noch nicht das Ende der Quartiersentwicklung. „In der zweiten Jahreshälfte planen wie die Ausschreibung der zur Verfügung stehenden bis zu sieben Baugrundstücke im Quartier Bäckerstraße“, erklärte am Mittwoch Mario Manolow. Er ist Sachgebietsleiter Stadtentwicklung im Nordhäuser Rathaus.

Die Stadtverwaltung favorisiere für diesen Bereich einen Mix aus Wohn- und Geschäftsbauten. Wichtig sei „ein schlüssiges Konzept, das diesem Ansinnen Rechnung trägt und eher nicht der Verkauf an den oder die Meistbietenden“. Man freue sich auf den regen Ideenwettbewerb, feile für diesen noch an einem Verfahrensgang, so Mario Manolow.