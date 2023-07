Das IFA-Museum will am Donnerstag, 27. Juli, diese 87-jährige Lok in den Mittelpunkt rücken.

Nordhausen. Vor 87 Jahren in Nordhausen erbaut, heute beliebtes Museumsstück. Und jetzt soll es für einen Tag die Hauptrolle übernehmen.

Das Ifa-Museum rückt am Donnerstag, 27. Juli, einen Schatz in den Mittelpunkt. Es ist die „O & K Rangier-Diesel-Lokomotive LD 2 (Rüma 1)“. Vor 87 Jahren wurde sie in Nordhausen gebaut. Eigentümer Volker Lange aus Großpösna hatte die Lok vor fünf Jahren dem Museum geschenkt. Von 10 bis 14 Uhr will das Museum an die Schenkung erinnern.