Iffland: Infrastrukturmaßnahmen brauchen Konzept

Nordhausen. CDU-Fraktion im Nordhäuser Stadtrat will Brücke in Hesseröder Straße früher sanieren lassen als geplant.

Die CDU im Nordhäuser Stadtrat fordert für die Stadt ein Infrastrukturkonzept als Grundlage aller Investitionen in Straßen, Brücken, Gehwege, Plätze. Das teilte Fraktionschef Steffen Iffland jetzt mit. „Im Rahmen der fraktionsinternen Diskussionen zu den geplanten Investitionen im kommenden Jahr hat sich für uns die Frage gestellt, nach welchen Prioritäten bei der Sanierung der Infrastruktur geplant wird“, sagt er. Entzündet habe sich die Frage daran, ob es nicht günstiger wäre, die Brücke an der Hesseröder Straße schon im kommenden Jahr zu sanieren – also im Zuge der Sanierung der Grimmeallee. „Das wäre auf den ersten Blick logisch“, stellt der Fraktionsvorsitzende fest. Geplant sei dies laut Haushalt aber erst für das Jahr 2022, so dass weitere Sperrungen zu den ohnehin geplanten nötig würden.