Ilfeld bereitet Thüringer Wandertag vor und rechnet mit 800 Teilnehmern

Ilfeld. Das Harztor-Dorf freut sich auf den September. Dann rückt Ilfeld thüringenweit in den Blickpunkt. Eine tolle Gelegenheit, für den Südharz zu werben.

Noch ist mehr als ein halbes Jahr Zeit, aber die Vorbereitungen laufen schon. Am 17. September ist Ilfeld Gastgeber des 31. Thüringer Wandertages. Acht verschiedene Routen sind vorgesehen. Ein Flyer wird gegenwärtig erarbeitet. Zahlreiche Angebote sind an dem Wandertag geplant. Auch der Naturpark Harz will sich dort präsentieren, kündigt Ilfelds Ortschaftsbürgermeisterin Petra Gerlach (parteilos) an. Die Gastgeber rechnen mit rund 800 Wanderern. Für die Anmeldungen der Teilnehmer soll das Online-Portal des Harztorlauf-Vereins genutzt werden, blickt die Dorfchefin voraus. Die einzelnen Strecken sollen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Der Kurpark soll als Start- und Ziel-Ort aller Touren dienen. Die Eröffnung des Wandertages ist am Pavillon geplant.