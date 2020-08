Ilfeld: Erweiterte Auflage von „Napola – Verführte Elite im Harz“ erscheint

Jungmannen der Napola in Ballenstedt beim Übungsschießen. Die Autoren sicherten sich von knapp 1000 historischen Fotos aus den Eliteschulen im Harz die Rechte.

Ilfeld. Die NS-Kaderschmiede in Ilfeld sollte vor 80 Jahren durch einen Neubau in Niedersachsen ersetzt werden. Über 300 Seiten und knapp 1000 Fotos erzählen davon und von vielem mehr.

Bereits die 2018 erschienene Erstveröffentlichung zu den beiden Harzer NS-Eliteschulen in Ilfeld und Ballenstedt hat damals großes Interesse erregt. Wohl auch, weil in „Napola – Verführte Elite im Harz“ ein in der DDR wie BRD lange tabuisiertes Thema mit knapp 300 Seiten und zig historischen Fotos umfassend abgehandelt wurde. Nun hat das von Friedhart Knolle, Karl-Heinz Meyer, Wolfgang Schilling und Söhnke Streckel verfasste Buch wegen hoher Nachfrage eine ergänzte Neuausgabe erhalten.