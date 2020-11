Es soll zusammenwachsen, was zusammengehört. Und da Menschen am besten beim Feiern zueinanderfinden, wollen die Gestalter der Harztor-Gemeinde eine neue Tradition ins Leben rufen: das Harztorfest. Nächstes Jahr soll die Premiere sein. Ilfeld ist als erster Ausrichter vorgesehen.

Sieben Dörfer bilden die Gemeinde: Niedersachswerfen, Ilfeld, Neustadt, Herrmannsacker, Harzungen, Osterode und Sophienhof. Kommunalpolitisch hat sich das Gebilde etabliert. Aber das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewohner ist ausbaufähig. Der Wunsch nach mehr Nähe ist zugleich der Vater der Idee, in Zukunft alljährlich ein gemeinsames Fest zu veranstalten. Der Gastgeber-Ort soll stets ein anderer sein. Das neue soll keines der bereits bestehenden örtlichen Traditionsfeste verdrängen. Es ist ein zusätzliches Angebot.

Die Vorbereitungen haben schon begonnen. Zumindest gedanklich. Das wird am Donnerstagabend im Kulturausschuss des Gemeinderates spürbar. Es dauert nur Sekunden. Kaum hat Jeanette Goedecke (CDU) das Thema eröffnet, sprudeln schon die Ideen

Imre Dittberner (SPD) schlägt vor, stets die Sportvereine im jeweiligen Austragungsort zu integrieren. Das bringe viele Vorteile mit sich. So könnten diverse Mehrkämpfe angeboten werden. Auch ein Fußball-Turnier um den Harztor-Cup wäre vorstellbar.

Beim Stichwort Mehrkampf kommt der Ilfelder Ortsbürgermeisterin Petra Gerlach (parteilos) sofort eine Familien-Olympiade in den Sinn. Ein Tauziehen wäre auch schön, meint sie.

Dirk Wackerhagen (CDU) legt seine Harztorlauf-Routine in die Waagschale: Denkbar sei ein Lauf-Event. „Vielleicht eine Art Matsch-Lauf mit Hindernissen“, meint der Sachswerfer. „Da findet man bestimmt immer geeignete Strecken.“ Das Lachen in der Runde lässt vermuten, dass jeder in seinem Heimatdorf problemlos passende Kurse empfehlen könnte. Den Mehrkampf stellt sich Wackerhagen als Staffel vor – mit jährlich wechselnden Disziplinen. Und am Ende sollte stets ein Wanderpokal winken.

Ulrike Tuschy (UWL) würde zum Fest auch gern ein wenig Theaterluft schnuppern und erinnert ans Ritter-Rost-Musical. Und „irgendetwas mit der Bere“ müsse sein, sagt die Ilfelderin und denkt dabei an eine Seilbrücke über den Fluss.

Mario Kühn (UWL) ist von der Grundidee begeistert: „Jeder bringt sich ein und lernt den anderen besser kennen.“ Das gefällt ihm. „Da kommt man auch mal nach Herrmannsacker“, nennt der Osteröder augenzwinkernd einen weiteren nützlichen Aspekt.

Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU) freut sich über die positive Resonanz. Gern blickt er schon in die Zukunft: „Wir werden nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Es gibt kein starres Programm. Wir bleiben flexibel.“ Daran zweifelt auch Petra Gerlach nicht: „Da kriegen wir immer ein ordentliches Programm zusammen.“ Jeanette Goedecke nickt: Zumal jeder Ort seine Eigenheiten habe. „So könnte ich mir in Herrmannsacker ein Trecker-Rennen gut vorstellen“, erwidert Klante lachend.

Im Juni oder Juli 2021 soll das erste Harztorfest in Ilfeld sein. „Wir müssen frühzeitig planen“, wünscht sich Jeanette Goedecke und setzt das Thema gleich wieder auf die Tagesordnung der Dezember-Sitzung. „Wir müssen nicht mit großen Kosten hantieren“, sagt die Sachswerferin. Aber weitere Ideen sollen gesammelt werden.