Ilfeld überrascht Kinder zu Ostern

Ilfeld. Tolle Aktion in Harztor: 200 Basteltüten warten vor der Apotheke an der Harzquerbahn in Ilfeld auf die Mädchen und Jungen der Gemeinde.

Ostern daheim. Das Schicksal teilen in diesen Tagen viele Südharzer Kinder. Es sind zwar Ferien. Aber die Corona-Pandemie bremst Familien aus, zerstört viele Reisepläne. Auch in Ilfeld.

Zum Glück hat das Dorf eine Ortsbürgermeisterin, die schon seit Jahren für ihren Einfallsreichtum zu Ostern bekannt ist. Um Kindern eine Freude zu bereiten, ist Petra Gerlach früher oft auch ins Osterhasen-Kostüm geschlüpft. So weit geht sie dieses Jahr nicht. Die Osterhäsin bleibt unsichtbar. Umso mehr fallen ihre Überraschungen auf.

Seit Samstag gibt es in der Ilfelder Apotheke an der Harzquerbahn nicht nur Medizin. Auf einem kleinen Tisch am Eingang stehen Osterbasteltüten. Jedes Kind darf sich eine nehmen. Kostenfrei. Und wegen der Pandemie ist die Mitnahme zudem kontaktlos.

Petra Gerlach hat 200 Tüten vorbereitet. Die Kinder finden darin eine Eierbecherform, ein halbes Deko-Ei und zwei Plaste-Eier zum Bemalen, dazu passende Anhänger, einen Bastelbogen für ein Osterkörbchen sowie eine kleine süße Überraschung. Die Motive variieren. Es gibt Osterhasen, Hühner, Hähne und Küken. Die Tüten sollen nicht nur den Kindern Freude bereiten. Petra Gerlach wünscht sich, dass die Kinder ihre bemalten Eier älteren Bürgern schenken. „Dann haben auch sie nicht so das Gefühl, zu Ostern ganz allein zu sein.“

Selbst bei schlechtem Wetter wird das Angebot genutzt

Seit Samstag stehen die Osterbasteltüten bereit. Die ersten 100 gehen weg wie warme Semmeln. Apotheker Frank Kubatschka beobachtet begeistert, wie zahlreich die Kinder das Angebot nutzen. Aber ausgerechnet der Sonnabend zeigt sich von seiner hässlichen Seite. Plötzlich stürmt und regnet es stark. Doch die Mitarbeiter der Apotheke staunen: Selbst das schlechte Wetter hält die Kinder nicht ab. Auch der achtjährige Henry kommt auf seinem Fahrrad angerollt. Der Regen mache ihm nichts aus, sagt der Ilfelder Junge lachend. Er nimmt sich ausnahmsweise zwei Tüten. „Die andere ist für meinen Bruder Julius“, erklärt er.

Solange der Vorrat reicht, stehen die Tüten vor der Apotheke. Die Aktion belastet das Ortsbudget nicht. Die Bürgermeisterin trägt die Kosten privat. Trotz ihres Amtes: Im Herzen bleibt sie eine Osterhäsin.

Und sie ist nicht allein. Auch das Team vom Kindergarten „Ilfelder Rappelkiste“ hat sich etwas einfallen lassen. So organisieren die Erzieherinnen am kommenden Wochenende einen Osterspaziergang. An vier verschiedenen Stationen können die Kinder mit ihren Familien aktiv sein – unter anderem beim Sackhüpfen an der Wiegersdorfer Kirche und Eierlauf im Kurpark.