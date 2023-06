Ilfeld wird am 17. September zum Thüringer Wandermekka

Das Organisationsteam des diesjährigen Thüringer Wandertages, der am 17. September in Ilfeld stattfindet.

Ilfeld. Südharzer Gemeinde ist am 17. September Gastgeber für den Thüringer Wandertag. Neun Routen sind im Angebot.

Der zentrale Thüringer Wandertag kommt in diesem Jahr in den Südharz: Am 17. September veranstaltet der Thüringer Wanderverband gemeinsam mit dem Harzklub die 31. Auflage des Thüringer Wandertages in Ilfeld. Der zentrale Veranstaltungsort ist der Kurpark der Harztor-Gemeinde, wo zeitgleich der Herbstmarkt stattfindet. Die Präsidentin des Thüringer Landtages Birgit Pommer (Linke) übernimmt die Schirmherrschaft.

Der Harzklubzweigverein Ilfeld-Wiegersdorf lädt zu neun Wanderungen mit verschiedenen thematischen Bezügen und Schwierigkeitsgraden ein. So können die Wanderer zwischen Strecken zwischen 5 und 12 Kilometer und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen. Es gibt etwa eine Kinder-Stempelwanderung für die ganze Familie, die zu 6 von 31 Stempelstellen der Harztor-Wanderkinder rund um Ilfeld führt; bei einer Gesundheitswanderung werden im Ahornpark Bewegungs- und Entspannungsübungen kombiniert und bei der Felsentour können die Wanderer den Poppenbergturm besteigen. Schon jetzt können sich die Wanderer online für ihre Wunsch-Route anmelden.

Alle Informationen sind unter https://landkreis-nordhausen.de/thueringer-wandertag-2023 abrufbar.