Daniel Scheike-Momberg, Monique Momberg und Detlef Schmidt wollten in Ilfeld eine Boulder- und Kletterhalle errichten.

Ilfelder „Hexenfels“-Team plant um

Bei dem Ilfelder „Hexenfels“-Team hat es Veränderungen gegeben. So soll bei dem Vorhaben jemand Neues eingestiegen sein, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Harztor bekanntgegeben wird. „Wir sind tatsächlich im Prozess der Veränderung, der dazu führen kann, dass das Projekt in der Form nicht mehr vollständig umgesetzt wird“, bestätigt Daniel Scheike-Momberg auf Anfrage unserer Zeitung. Zu Einzelheiten wolle er sich momentan nicht näher äußern.

