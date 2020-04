Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ilfelder Posaunen vor Niedersachswerfer Seniorenzentrum

Bei bestem Frühlingswetter erklangen jüngst vor dem Seniorenzentrum Katharina-von-Bora leidenschaftliche Posaunentöne. Der Ilfelder Posaunenchor, begleitet vom Niedersachswerfer Pfarrer Bodo Seidel, gab ein einstündiges Konzert bekannter Lieder. „Unsere Seniorinnen und Senioren waren herzlich dazu eingeladen, ihre Fenster zu öffnen, um dem Konzert zu lauschen. Die wunderbaren Klänge waren im ganzen Haus zu hören“, schildert Lydia Schubert, Alltagsbegleiterin im Heim, das besondere Konzert in Zeiten der Besuchsverbote wegen des Coronavirus. Das Pfarramt Ilfeld schenkte dem Heim zudem eine CD mit Ausschnitten verschiedener Osterpredigten. Über die Lautsprecheranlage können diese Mitschnitte laut Schubert in alle Wohnbereiche zu den Seniorinnen und Senioren übertragen werden. „Ein großes Dankeschön an alle Initiatoren von unseren Bewohnern“, übermittelte Schubert abschließend.