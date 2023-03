Ilfelder Töpfermeister auf neuen künstlerischen Pfaden

Ilfeld. Neugierige sind am 11. und 12. März bei Klaus Lindner willkommen. Ausprobieren kann man sich auch selbst im Umgang mit Ton.

Auf neuen künstlerischen Pfaden war der Ilfelder Töpfermeister Klaus Lindner in den vergangenen Monaten unterwegs. Das Resultat – Plastiken aus sandgestrahltem Holz und Keramik-Unikaten – beeindruckt. Alle Neugierigen lädt Lindner zum Tag der offenen Töpferei am 11. und 12. März ein. Geöffnet ist seine Werkstatt in der Harzstraße jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Klaus Lindner zeigt in einer Ausstellung seine Ware, zu der auch Gartenkeramik, Geschirr und Gebrauchskeramik gehören. Auch plant er Rakuvorführungen jeweils gegen 12.30 Uhr und 15 Uhr. „Bei

Solche Plastiken fertigt Töpfermeister Klaus Lindner auch. Foto: Kristin Müller

dieser japanischen Niederbrenntechnik wird das rotglühende Gefäß mit der Zange aus dem etwa 1000 Grad heißen Ofen genommen und in einem Behälter mit organischem Brennstoff wie Laub, Stroh oder Heu luftdicht eingebettet“, erklärt Lindner. So entstehe das typische Craquelée.

Wer sich selbst einmal beim Formen mit Ton ausprobieren möchte, hat beim Tag der offenen Tür auch Gelegenheit dazu: „Wir werden dazu eine Tafel vor der Werkstatt aufbauen. Die selbst gefertigten Werke können nach Hause mitgenommen und mit Wasserfarbe bemalt werden.“

Lindner stammt aus Blankenburg/Harz und lernte die Töpferei in den letzten Jahren der DDR bei dem Thüringer Mario Enke.