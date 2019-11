Im Einkaufscenter rumgepöbelt

Der junge Mann wohnt im Kyffhäuserkreis. Er hat, so die Aussage der Ärzte, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen über den Angeklagten sagte, psychische Probleme. Der junge Mann nehme Rauschmittel. Er ist mit seinen jungen Jahren auch schon gut bekannt bei Polizei und Justiz. Die Akte nennt immerhin elf Einträge im Bundeszentralregister. Dabei geht es beispielsweise um Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung. Nun stand er wieder vor Gericht.

Er war in Nordhausen im Einkaufscenter Marktpassage, und zwar mit drei Kumpels. Das Grüppchen fiel auf. Negativ. Weil man sich mit Alkohol versorgt hatte und Passanten anpöbelte. Der Hausmeister war in der Nähe, er machte das Quartett darauf aufmerksam, dass sie sich benehmen sollen.

Doch das ignorierten die Männer. Der Sicherheitsdienst kam. Er machte die Gruppe freundlich, aber bestimmt ebenfalls darauf aufmerksam sich zu benehmen. Andernfalls sollten sie verschwinden. Das sah der junge Mann nicht ein. Er pöbelte weiter herum, drohte dem Sicherheitsdienst mehrmals Schläge an. Der junge Mann zog seine Hose herunter und sagte zum Sicherheitsdienst, er würde ihn mal richtig durchficken. Dann zog er die Hose wieder hoch.

Nun ging alles ganz schnell. Der junge Mann ging auf den Hausmeister zu, stieß ihn vor sich her, der Hausmeister stürzte, beide lagen am Boden. Der Sicherheitsdienst griff ein. Er nahm den jungen Mann in den Schwitzkasten und brachte ihn zu Boden. Die Polizei kam.

Die Gruppe zog weiter, sie verließ das Objekt. Der junge Mann musste im Krankenhaus wegen Verletzungen im Gesicht, Jochbeinfraktur und aufgeplatzter Lippe behandelt werden. Er sagte, dass die Verletzungen vom Sicherheitsdienst kamen, der ihn zu Boden drückte und ins Gesicht getreten habe. Nein, das stimme nicht, er habe ihn nicht verletzt und nicht getreten, so die Reaktion des Sicherheitsdienstes. Auch der Polizei seien bei ihrem Einsatz im Einkaufscenter keine Verletzungen bei dem jungen Mann aufgefallen.

Das Gericht geht davon aus, dass sich der junge Mann die Verletzungen später zugezogen haben muss. Wo und wieso, das bleibt offen. Das Gericht sprach gegen den Angeklagten wegen Körperverletzung und Beleidigung eine Verwarnung aus, er hat 50 Sozialstunden zu leisten und eine Geldstrafe von 300 Euro zu zahlen.

Das Urteil ist rechtskräftig.