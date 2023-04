Im Indoor-Spielplatz bei Nordhausen steigt eine Geburtstagsparty

Niedersachswerfen. Die Geschwister Thomas und Steffi Grübel eröffneten vor fünf Jahren in Niedersachswerfen das Familien-Erlebnis-Center Happylino.

Das Familien-Erlebnis-Center Happylino in Niedersachswerfen gibt es mittlerweile seit fünf Jahren. Dieser Anlass soll gebührend gefeiert werden. Aus diesem Grund laden die Inhaber Steffi und Thomas Grübel am Samstag, 15. April, ab 14 Uhr zu einer Geburtstagsparty mit vielen Höhepunkten in den Indoor-Spielplatz im Steinfeld 9 in Niedersachswerfen ein.

Kleinen und großen Gästen wird einiges geboten. Ponyreiten, Kinderschminken, Basteln, Buggy-Testfahrten sowie eine Geburtstagsrallye stehen auf dem Programm. Zudem steht ein Kinderkarussell bereit. Auch Ballontiere werden gebastelt. Wie es sich für eine Geburtstagsparty gehört, wird es auch eine Geburtstagstorte sowie Geschenke geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.