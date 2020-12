Im Jahr 2020 im Kreis Nordhausen gestorben: Von Helmut Zinke bis Peter Heiter

Eine der Südharzer Persönlichkeiten, die in diesem Jahr verstarben: Peter Heiter war bis Januar 1990 in der Wendezeit Bürgermeister von Nordhausen. Er trat selbst zurück, um eine reibungslosen Neuanfang zu ermöglichen.

Auch in diesem Jahr sind Südharzer Persönlichkeiten, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben, für immer von uns gegangen. Den Anfang machte am 19. Januar der Görsbacher Kunstmaler Rüdiger Klaus, der nur 63 Jahre alt wurde. „Sein Tod ist ein riesiger Verlust“, sagt Görsbachs ehemaliger Bürgermeister Siegfried Junker, den eine langjährige Freundschaft mit Klaus verband. Junker war es auch, der ihn nach der Wende förderte und als ABM-Kraft vieles für die Gemeinde anfertigen ließ. Vieles trägt im Ort seine Handschrift: Das große Wandgemälde mit der historischen Ortsansicht im Saal des Dorfgemeinschaftshauses und zwei weitere an alten Fotos orientierte Dorfansichten sind ihm ebenso zu verdanken wie das Gemeindesiegel mit den drei Türmen.

Am 19. Februar ist Thüringens verdientester Bombenentschärfer Helmut Zinke gestorben. Mit 89 Jahren. Mit ihm ging jemand, der schon 1969 Nordhausens Ehrenbürgerschaft bekam. „Er hat fast 250 Mal sein Leben riskiert, damit die Stadt wieder aufgebaut werden konnte“, beschreibt der langjährige Bürgermeister Peter Heiter die unfassbare Leistung dieses Menschen, seines Freundes, für die Rolandstadt. 246 Bomben machte Helmut Zinke unschädlich.

Hunderte Male weiß Helmut Zinke den Tod neben sich, trotzdem steigt er immer wieder und wieder in die Grube, uneigennützig zum Risiko bereit, damit andere sicher leben können. Es gilt, die unberechenbare Nachkriegslast zu beseitigen, den Bomben ihre Zünder zu nehmen: „Er musste allein mit Rohrzange, Hammer und Meißel klarkommen, hatte damals nicht die heutige Technik wie das Wasserschneidgerät“, sagt Andreas West, einst Zinkes Lehrling und heute Betriebsleiter beim Munitionsbergungsdienst Tauber Delaborierung. Helmut Zinke wird „Held der Arbeit“, bekommt den Vaterländischen Verdienstorden, 2008 folgt das Bundesverdienstkreuz. Doch er bleibt bescheiden, lebt bis zuletzt in einer Drei-Zimmer-Wohnung der Kommunalen Wohnungsverwaltung Erfurt.

Am 22. März verstarb Volkmar Pischel im Alter von 85 Jahren. Als langjähriger Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt Nordhausen setzte sich der streitbare Geist für die Interessen und Belange der älteren Bevölkerung ein und hat damit viel für die Stadt und die Region bewegen können.

Und dann traf es auch Peter Heiter, den Nordhäuser Bürgermeister, der die Rolandstadt von 1985 bis 1990 regierte. Ein Mann mit SED-Parteibuch über fast vier Jahrzehnte, aber frei von ideologischem Starrsinn. Ein relativ liberaler Genosse, kein Scharfmacher: Das war Peter Heiter. In der Nacht zum 19. September ist er wegen eines Krebsleidens gestorben. Mit 77 Jahren. Hochgeachtet. Nordhausen bleibt die Erinnerung: an einen Politiker, der auch im Amt menschlich blieb, verbindlich im Auftreten, bürgernah, anständig. An einen Bürgermeister, der im Januar 1990 selbst zurücktritt, weil es, wie er meint, eine neutrale Person braucht, ohne SED-Vergangenheit. Die Wende in Nordhausen ist er bereit mitzugestalten. Gemeinsam mit der Opposition ringt er am Runden Tisch um Lösungen. Die Kommune am Leben zu erhalten, darum geht es ihm. Sollte der Bürgermeister einmal vom Volk – und nicht von der Stadtverordnetenversammlung – gewählt werden, trete er wieder an, verspricht Peter Heiter nach seinem Rückzug Anfang 1990. Doch die Option eröffnete sich damals nicht mehr.

Auch Horst Stief hat sich um Nordhausen verdient gemacht. Und zwar um den Boxsport. Er verstarb am 21. Oktober im Alter von 81 Jahren. Unter seiner Anleitung haben sich Generationen von Boxern entwickelt und große Erfolge erstritten. Ein Beispiel: Die Kulka-Brüder Gunther und Martin schafften es unter Stiefs Ägide in den Olympiakader, und Boxen wurde in Nordhausen ein Publikumsmagnet. Mit Unterbrechungen boxte die BSG Aktivist bis 1989 in der ersten und zweiten DDR-Liga. Die erfolgreiche Trainerarbeit zeigte sich auch in den vielen Medaillenrängen der Südharzer Sportler bei den Bezirksmeisterschaften und Spartakiaden. 72 Medaillen auf DDR-Ebene und Delegierungen zur Sportschule sind dafür ein Beleg.

Auf ganz anderem Gebiet war Hartmut Bargfrede aktiv, der am 29. Oktober im Alter von 65 Jahren verstarb. Der Diplom-Soziologe erhielt 1998 die Doktorwürde von der Universität Bielefeld. Im März 2000 wurde er als Professor durch den Freistaat Thüringen für die Professur „Spezielle Aspekte des Managements von sozialen Organisationen“ an die Nordhäuser Fachhochschule berufen. Dort hatte er am Aufbau und der Weiterentwicklung des Studiengangs Sozialmanagement maßgeblichen Anteil. Bargfrede war viele Jahre Studiendekan, Prüfungsausschussvorsitzender und Mitglied im Fachbereichsrat. Außerdem war er über mehrere Jahre Vertrauensprofessor. In seiner Lehre waren ihm die Vermittlung ethischer Werte und Grundhaltungen sowie die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements sehr wichtig. Zum 31. März 2019 wurde er in den Ruhestand versetzt.

Und schließlich ist am 25. Dezember Eckhard Wolff, langjähriger Pfarrer von Heringen, im Alter von 67 Jahren in Dresden gestorben. Der Vater von fünf Kindern war nicht nur Kirchenvertreter, sondern auch mit Leib und Seele Feuerwehrmann. So leitete er einige Jahre als Wehrleiter die Freiwillige Feuerwehr Heringen, war langjähriger Vorsitzender des Kreisfeuerwehrvereins und anschließend dessen Ehrenvorsitzender. „Als Pfarrer war Eckhard Wolff für seine unkonventionellen Gottesdienste bekannt, die immer von seiner Frau Brigitte unterstützt wurden“, erinnert sich Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU). So saß Wolff mitunter neben dem Altar und spielte Schlagzeug oder verkleidete sich als Martin Luther zur Gottesdiensteröffnung. In Heringen waren ihm die Sanierung und Elektrifizierung des Glockenstuhls mit dem Gießen von zwei neuen Glocken ein wichtiges Anliegen, das er in die Tat umsetzte. Die Organisation von Tombolas und Benefizkonzerten und anderen Sammelaktionen brachten den erforderlichen Eigenanteil zum Gelingen des Projektes auf. Zum Reformationstag 2015 schied Wolff nach 17-jähriger Dienstzeit aus dem Pfarramt in Heringen aus und zog nach Dresden.