Im Kreis Nordhausen beginnt die Zeit der Oktoberfeste

Wolkramshausen. So ist ein Oktoberfest im Kreis Nordhausen: Die Dorfmusikanten spielen. Das Festbier fließt. Bayerische Schmankerl sollen den Gaumen erfreuen.

Zum fünften Mal feiern die Wolkramshäuser ihr Oktoberfest. Es ist am Sonnabend, 16. September, ab 18 Uhr auf dem Gelände der alten Schäferei. Die Hainröder Dorfmusikanten sorgen für die Live-Musik. Zum Auftakt ist ein Fassbier-Anstich geplant. Zum Festbier soll es auch einige bayerische Schmankerl geben. Alle Gäste, die in einer Tracht erscheinen, erhalten einen Schnaps gratis. Die Veranstalter vom Feuerwehrverein Wolkramshausen hoffen auf möglichst viele Besucher an dem Abend.