Im Kreis Nordhausen ist Prostitution nur eingeschränkt möglich

Nordhausen. Lediglich in Nordhausen dürfen sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. Die Prostitutionsstätten unterliegen strengen Kontrollen.

Der Prostitution wird auch in Nordhausen nachgegangen. Derzeit gebe es in der Rolandstadt sechs Prostitutionsstätten, teilt Landratsamtssprecherin Jessica Piper mit. Die Behörde ist gemäß dem Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes vom 31. Juli 2021 zuständig für den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes.

Dieses schreibt unter anderem vor, dass Personen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Barzahlung anbieten wollen, dies persönlich bei der zuständigen Behörde anmelden müssen. „Registriert werden müssen nur die Prostitutionsstätten. Daher können wir nicht sagen, wie viele Prostituierte es gegenwärtig in der Stadt gibt“, erklärt die Sprecherin. Das Gesetz regelt auch, dass diese Stätten den Anforderungen genügen müssen.

Die Kontrollen werden monatlich vorgenommen

Ob sich an das Gesetz gehalten wird, kontrolliert das Ordnungsamt. „Die Kontrollen werden etwa monatlich durchgeführt, meist in Zusammenarbeit mit dem Zoll und dem Steuerfahndungsamt“, so Jessica Piper. Kontrolliert werden die Einhaltung der Betreiberpflichten, also die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und Schutzmaßnahmen für die Erbringung sexueller Dienstleistungen.

Dazu gehören die Beschilderung der Kondompflicht, die Bereitstellung von Aufenthaltsbereichen, das Vorhandensein von Notrufsystemen oder getrennte Schlaf- und Arbeitsbereiche. „Außerdem werden das Vorliegen des Aufenthaltsrechts der Prostituierten und einer gültigen Gesundheitsbelehrung sowie der Anmeldebescheinigung für Prostituierte kontrolliert“, so die Sprecherin.

Kontrolliert werde nur in Nordhausen. „In weiteren Städten und Gemeinden im Kreis ist es per Gesetz verboten, der Prostitution nachzugehen“, erklärt sie.