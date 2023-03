Im Kreis Nordhausen sterben drei Menschen bei Unfällen auf den Straßen

Nordhausen. Die Nordhäuser Unfallkommission bespricht die aktuelle Lage. Die Fachleute schauen sich die Unfallschwerpunkte an. Sie wollen die Verkehrssicherheit erhöhen.

Wo sind Unfallschwerpunkte im Kreis Nordhausen? Um diese Frage zu beantworten, traf sich die Nordhäuser Unfallkommission im Landratsamt, berichtet Kreissprecherin Jessica Piper.

„Die jährliche Unfallkommission ist ein wichtiges Gremien, um die Arbeit unserer Unteren Verkehrsbehörden zu optimieren, um Unfällen vorzubeugen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen“, erklärt Dirk Schimm (parteilos), Zweiter Beigeordneter des Landkreises. „Wichtig sind dafür auch erforderliche Investitionen in die Infrastruktur, die in der Verantwortung der jeweiligen Straßenbaulastträger liegen.“ Hier sei es neben den Landesbehörden auch der Stadt und dem Landkreis in den vergangenen Jahren gelungen, mit der Sanierung von Straßen, Brückenbauwerken und dem Neubau von Radwegen Schritt für Schritt die vorhandene Infrastruktur für die Zukunft fit zu machen.

1892 Verkehrsunfälle stehenin Vorjahresstatistik der Polizei

„Dieser Prozess wird uns noch lange begleiten, und so werden Baustellen auch immer wieder den Verkehr einschränken“, sagt Schimm. „Aber dies darf nicht zu einer Häufung von Unfällen führen.“

Beim Treffen der Unfallkommission stellte die Nordhäuser Landespolizeiinspektion die Daten der Unfallstatistik der letzten drei Jahre vor. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 1892 Verkehrsunfälle im Kreis Nordhausen, etwas mehr als 2021 (1794) und 2020 (1805). Damit sei schon fast das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht, meint Donald Heddergott von der LPI, allerdings sei der Verkehr aufgrund der Pandemieauflagen auch 2022 noch eingeschränkt gewesen.

Drei Menschen starben im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen im Landkreis. Bei 267 Unfällen gab es Verletzte. Es kam etwas häufiger in der Stadt Nordhausen zu Unfällen als im übrigen Kreisgebiet. Bei 263 Fahrern wurde Alkohol- oder Drogenkonsum am Steuer festgestellt, davon waren 155 in einen Unfall verwickelt.

Senioren und junge Fahrer seien am häufigsten die Verursacher der Unfälle, berichtet Donald Heddergott. Hier wolle man gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht mit gezielten Angeboten ansetzen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zu den häufigsten Unfallursachen zählen Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, beispielsweise auf Parkplätzen, Auffahren, Aufprallen auf ein Hindernis und zu hohe Geschwindigkeit. In der Beratung wurden einzelne Unfallschwerpunkte näher beleuchtet, um bei Bedarf die Verkehrsführung anzupassen.