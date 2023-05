Im Lesecafé Nordhausen wird es musikalisch: Auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart

Nordhausen. Er komponierte wunderbare Musik, hatte aber auch seine schwarzen Seiten: Wolfgang Amadeus Mozart. Im Nordhäuser Lesecafé widmet sich Hildegard Seidel dem großen Künstler.

Das Lesecafé am Mittwoch, 3. Mai, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek, nimmt alle Besucher mit auf eine Begegnung mit Wolfgang Amadeus Mozart. Auf dem Spielplan des Theaters steht in dieser Spielzeit „Don Giovanni“ von Mozart. Für Hildegard Seidel ist dies Anlass, um dem Schöpfer wunderbarer Musik zu folgen, aber auch seine schwarze Seite zu zeigen: sich seines Talents bewusst, log, trickste und intrigierte er. Aber es wird auch versucht, seiner Ehefrau Konstanze näher zu kommen. Viel wurde sie verunglimpft. Aber neue Forschungen zeigen das Bild einer sehr musikalischen, klugen und tapferen Frau, die ihren eigenen Weg ging. Die Bekanntheit und der Ruhm von Mozart, ist zu einem Teil ihr zu verdanken.